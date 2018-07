Soort van de maand: de linde

Er is een nieuwe maand aangebroken, dus is het weer tijd voor een nieuwe soort van de maand. In de maand juli staan we samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en de Natuur en Milieufederatie stil bij de linde.

De linde is een boom die je in Drenthe vooral ziet in dorpen en op (voormalige) boerenerven. De lindes die je hier ziet zijn Hollandse lindes die door mensen zijn aangeplant. Deze Hollandse lindes zijn kruisingen van de Zomerlinde en de Winterlinde, die vroeger deel uitmaakten van de natuurlijke oerbossen op de rijkere gronden in Drenthe.De lindes in Drenthe zijn vooral geknotte bomen of leilindes; de natuurlijk uitgegroeide boom komt minder voor. De natuurlijke linde kan wel 30 meter hoog worden. Ook zijn leeftijd liegt er niet om: hij kan wel duizend jaar oud worden. Zo oud zijn de Drentse lindes nog niet, maar er zijn er wel een paar die honderden jaren oud zijn.De linde is zeer geliefd bij bijen. De boom heeft opvallend gele, geurende bloesem. In juni zorgen de heerlijk zoete geur en het zoemen van de bijen voor een bijzondere plaatje onder deze boom. Ook voor andere insecten zijn de bloesem én de bladeren van de linde een belangrijke voedselbron.Elke week komt IVN Regio Noord met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Deze week gaat het over bladeren.Aan het blad herken je de boom. De ene boom heeft bladeren met een gave rand, een andere bladrand is gezaagd. Het ene blad is langwerpig en het andere blad is weer rond. Het blad van de Linde heeft een heel mooi hartvormig blad. Kijk maar eens goed of je de Linde kunt vinden bij jou in de buurt. Als je verschillende bladeren kunt vinden kun je met minstens twee mensen een leuk spel doen.Verzamel met minstens vijf verschillende soorten bladeren. Haal de bladeren van de bomen zonder dat de tak beweegt (dan weet je zeker dat je het heel voorzichtig doet). Leg de bladeren op de grond. Om de beurt kiest iemand een blad uit. Daarna beeld hij/zij de vorm van het blad met beide handen uit. Daarna wisselen. Hoeveel hebben jullie er goed? Weet je van welke boom het blad is?