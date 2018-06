Hulp voor kwetsbare roggelelie

OUDEMOLEN - De roggelelie heeft het zwaar. Zo zwaar zelfs, dat de bloem dreigt te verdwijnen uit het Nederlandse landschap. In Oudemolen is een akker die dienst doet als de laatste groeiplaats in ons land. Dit jaar bloeien er nog maar zeven planten.

De roggelelie, ook wel oranjelelie genoemd, is in Nederland wettelijk beschermd sinds 1 januari 2017. De kleurrijke bloemen, die veelal tussen rogge groeien, zijn heel kwetsbaar. De plant is heel gevoelig voor droogte. Hoogste tijd volgens experts om in te grijpen.Joop Schaminée, hoogleraar vegetatiekunde aan de universiteit van Wageningen, wil voorkomen dat zulke zeldzame planten gaan verdwijnen. "Je zult per soort een programma moeten opstellen. Dat betekent goed onderzoek doen. We zijn al bezig om goede natuurbescherming te creëren."Schaminée was onlangs met plantenliefhebbers in het Duitse Govelin. De enige plek in Europa waar nog veel roggelelies groeien. Dat komt omdat de boer zich over de platen heeft ontfermd. Ze groeien namelijk op z'n land. Staatsbosbeheer hoopt nu dat ook Drentse boeren willen toezien op de roggelelie. Volgens Schaminee is het haalbaar. "Ik ben optimistisch."