Qbuzz laat op aantal lijnen 's ochtends wel bussen rijden [update 07.15]

ASSEN - Qbuzz probeert vandaag op de eerste stakingsdag van het streekvervoer in Drenthe op een aantal belangrijke lijnen toch bussen te laten rijden.

De vervoersmaatschappij schrijft op haar website 'het belangrijk te vinden om ons maximaal in te spannen om onze klanten naar de meest belangrijke bestemmingen te brengen.' Het gaat volgens Qbuzz om bestemmingen met een maatschappelijk belang, zoals scholen en ziekenhuizen.De genoemde lijnen gelden in ieder geval tijdens de ochtendspits van 07.00 uur tot 09.00 uur. De vervoerder verwacht dat mensen 's middags ook gebruik kunnen maken van onderstaande buslijnen om terug te kunnen.Minimaal elk half uur. Stopt in Peize, Roden en Leek aan de overzijde van de weg, in plaats van bij de reguliere haltes. Ook slaat de bus een aantal haltes over.Vervoersmaatschappij Arriva zegt dat de buslijnen 814 en 815 Oosterwolde-Assen (de TT-lijnen) rijden.De treinen tussen Zwolle en Emmen rijden gewoon volgens de dienstregeling.Qbuzz adviseert reizigers op de website van de vervoersmaatschappij te kijken. Daar staan vanaf 06.00 uur updates over de situatie.