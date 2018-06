Qbuzz probeert woensdagochtend op aantal lijnen wel bussen te laten rijden

ASSEN - Qbuzz probeert woensdag op de eerste stakingsdag van het streekvervoer in Drenthe op een aantal belangrijke lijnen toch bussen te laten rijden.

De vervoersmaatschappij schrijft op haar website 'het belangrijk te vinden om ons maximaal in te spannen om onze klanten naar de meest belangrijke bestemmingen te brengen.' Het gaat volgens Qbuzz om bestemmingen met een maatschappelijk belang, zoals scholen en ziekenhuizen.Bij voldoende werkwillige chauffeurs hoopt de vervoerder woensdag vanaf 06.00 uur onderstaande lijnen te kunnen opstarten. De genoemde frequenties gelden tijdens de ochtendspits van 07.00 uur tot 09.00 uur. De vervoerder verwacht dat mensen 's middags ook gebruik kunnen maken van onderstaande buslijnen om terug te kunnen.Minimaal één keer per uur, waar mogelijk extra ritten tussen Haren en Groningen.Volgens dienstregeling vanaf 6.00 uur.Minimaal één keer per uur.Minimaal elk half uur. De ritten vanaf Emmen rijden vanaf 7.00 uur.Minimaal elk half uurVervoersmaatschappij Arriva verwacht dat de buslijnen 814 en 815 rijden.