FC Emmen start morgen met voorbereiding op eredivisiedebuut Een foto van een jaar geleden, de eerste training van het seizoen 2017/2018 (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Om 09.00 uur worden de spelers op het stadion verwacht en na een welkomstwoord van trainer Dick Lukkien begint de selectie van FC Emmen om 10.30 uur aan de voorbereiding op het eerste seizoen ooit in de eredivisie.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Lukkien begroet op de training 21 spelers, waarvan vier nieuwe gezichten: Wouter Marinus, Jason Bourdouxhe, Luciano Slagveer en Caner Cavlan.



Vanuit de jeugd sluiten Kjelt Engbers en Rob Deiman aan.



Oude bekenden

De spelers die vorig seizoen promoveerden en ook dit seizoen in het rood-wit te bewonderen zijn: Dennis Telgenkamp, Kjell Scherpen, Peter van der Vlag, 3. Gersom Klok, Keziah Veendorp, Nick Bakker, Tim Siekman, Stef Gronsveld, Glenn Bijl, Hilal Ben Moussa, Michael Chacon, Alexander Bannink, Anco Jansen, Cas Peters en Emil Bijlsma.



Lukkien hoopt op spits, verdediger en middenvelder

Emmen hoopt op zeer korte termijn nog een spits aan de selectie toe te voegen. De Drentse club voert op dit moment ook wel gesprekken met aanvallers, maar is nog niet in een afrondende fase. Naast een spits hoopt Lukkien ook nog op een ervaren centrale verdediger en hij zou een controlerende middenvelder ook graag zien komen.



Oefenduels in de voorbereiding

Hieronder het complete oefenprogramma van FC Emmen:

Vrijdag 6 juli: SVV'04 - FC Emmen om 19.00 uur

Zaterdag 7 juli: vv Emmen - FC Emmen om 19.00 uur

Donderdag 12 juli: Rolder Boys - FC Emmen om 19.00 uur

Zaterdag 14 juli: Heracles Almelo - FC Emmen (bij RKSV in Bornerbroek) om 14.30 uur

Zondag 15 juli: Open dag en FC Emmen - Drents Verbond (tijdstip nog onbekend)

Woensdag 18 juli: FC Emmen - Jong AZ om 15.00 uur

Zaterdag 21 juli: FC Groningen - FC Emmen (bij Rolder Boys) om 15.00 uur

Woensdag 25 juli: FC Twente - FC Emmen (bij DOS'37 in Vriezenveen) om 19.00 uur

Zaterdag 4 augustus: Go Ahead Eagles - FC Emmen (bij sv Terwolde) om 15.00 uur

12 augustus: start seizoen, met ADO Den Haag - FC Emmen om 12.15 uur.



Training voor iedereen toegankelijk

Overigens is de training, morgenochtend in De Oude Meerdijk voor iedereen toegankelijk.