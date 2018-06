Deel dit artikel:











Wout Weghorst laat FC Emmen nog eens juichen met transfer Door de transfer van Wout Weghorst ontvangt FC Emmen een ton als vergoeding

VOETBAL - FC Emmen profiteert dankbaar mee van de transfer die Wout Weghorst maakt van AZ naar het Duitse Vfl Wolfsburg. De spits, die voor 11 miljoen euro uit Alkmaar vertrekt, levert FC Emmen ruim 100.000 euro op.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Weghorst speelde twee seizoenen bij FC Emmen, van 2012 tot 2014. Dankzij die twee seizoenen, waarin de lange spits 19 competitietreffers maakte, ontvangt FC Emmen 1 procent van de totale transfersom.



70 goals in Nederland

De 25-jarige aanvaller, die onlangs zijn debuut maakte in het Nederland elftal, speelde 186 competitieduels in de Jupiler League en de eredivisie. Daarin scoorde hij 70 keer.



Gelijkenis met Dost

Opvallend is de weg die Weghorst bewandelt. Die heeft veel gelijkenissen met een andere oud-spits van FC Emmen, namelijk Bas Dost. Ook Dost speelde voor Heracles en een andere eredivisieclub alvorens hij de stap maakte naar het Duitse Wolfsburg.



Ook nog een vergoeding voor Dost?

Overigens is het nog niet bekend waar Bas Dost komend seizoen gaat spelen en of FC Emmen ook nog voor hem een vergoeding gaat ontvangen. De Drentse spits wil vertrekken bij Sporting Portugal. Het liefst transfervrij, maar het is nog steeds niet bekend of dat verzoek (of eis) wordt ingewilligd.