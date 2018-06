Deel dit artikel:











PRO Emmen stopt met eigen winkel Eerlijk Drenthe

EMMEN - De school voor praktijkonderwijs PRO Emmen zet Eerlijk Drenthe, haar in 2015 geopende winkel, in de etalage. De huur wordt binnenkort opgezegd en als niemand anders de winkel aan de Baander overneemt, gaan de deuren eind dit jaar dicht.

Dit meldt directeur Nico van Luik van PRO Emmen. De winkel wordt grotendeels gerund door vrijwilligers en een betaalde kracht.



Eerlijk Drenthe was ooit bedoeld om leerlingen werkervaring op te laten doen, maar kost de school teveel geld. Bovendien is het aantal leerlingen dat via de winkel een baan krijgt volgens de PRO Emmen-directeur zeer beperkt.



Kiezen tussen ondernemen en onderwijs

Meer leerlingen in de winkel aan de slag laten gaan, is geen optie. Zij hebben allemaal persoonlijke begeleiding nodig en de winkel is te klein om er vier of vijf man en begeleiders te laten werken.



"Daar komt nog bij dat ook op onze school de krimp merkbaar wordt en er dus minder leerlingen bijkomen. Ook worden we fors gekort in Europese subsidies. We hebben dus de keuze: of een klas samenvoegen of afscheid nemen van onze winkel. Wij zijn blij en trots op Eerlijk Drenthe, maar als we moeten kiezen tussen ondernemen en onderwijs dan is de keuze snel gemaakt", aldus directeur Van Luik.



Laatste kans

PRO Emmen wilde de winkel eigenlijk vorig jaar al sluiten maar gaf Eerlijk Drenthe nog een laatste kans. "Onderwijs mag geld kosten, maar het is simpelweg niet meer op te brengen. We krijgen hier geen subsidie voor en staan dus alleen voor de kosten", zegt Van Luik.



De directeur hoopt nog steeds dat een andere partij de winkel in biologische streekprodukten en op zorgboerderijen gemaakte souvenirs wil overnemen. "Het is een prachtige winkel met geweldige producten en supervrijwilligers. Zij hebben er zoveel liefde in gestoken. Dan doet het pijn dat wij als school er onze handen van af moeten trekken."