Michael van der Mark naar Gamma Racing Days

MOTORSPORT - WK Superbike-coureur Michael van der Mark is deze zomer een van de belangrijkste gasten tijdens de jaarlijkse Gamma Racing Days op het TT Circuit van Assen.

Ruim 94.500 toeschouwers bij Gamma Racing Days​

Van der Mark krijgt volgens de organisatie met zijn aanwezigheid in Assen "het podium dat hem toekomt". De coureur uit Rotterdam won eind mei als eerste Nederlander ooit een wedstrijd in de WK Superbikes. Sterker nog, op het Engelse Donnington Park won Van der Mark zelfs beide races.Het evenement met verschillende races van auto's, motoren, karts, toerwagens en zijspanmotoren vinden plaats gedurende het weekend van 18 en 19 augustus. Het evenement is gratis te bezoeken. Vorig jaar trokken de Gamma Racing Days 94.000 toeschouwers.Vorig jaar waren Nico Hülkenberg en Oliver Rowland van het Renault F1 team aanwezig in Assen om een demonstratie te geven. Ook dit jaar hoopt de organisatie weer een Formule 1-team naar Drenthe te lokken. Gesprekken worden gevoerd, maar de kogel is nog niet door de kerk. Wel is zeker dat de BOSS GP naar Assen komt.Het evenement begint op beide dag om 08.00 uur en eindigt om 18.00 uur.