Hakt Pedrosa in Assen de knoop door over toekomst?

MOTORSPORT - Hij behoort tot het meubilair van Honda, maar na dit seizoen is de samenwerking tussen Dani Pedrosa en het Japanse motormerk voorbij. Misschien wel definitief.

Ondertussen wordt er veel gespeculeerd over de toekomst van de Spaanse routinier. Gaat hij stoppen of verkast hij naar het nieuwe Yahama Petronas Team?Geruchten dat hij zijn handschoenen aan de wilgen ging hangen kwamen vrij snel na het nieuws van zijn vertrek, maar inmiddels worden die geruchten naar de achtergrond verdreven. Het nieuwe Yamaha Team, een satelliet-team met Petronas als grote geldschieter, wil de Spanjaard inlijven.De kans is groot, zo melden diverse media, dat het nieuws in Assen wereldkundig gemaakt gaat worden. Overigens krijgt Pedrosa dan de beschikking over een identieke motor als Valentino Rossi en Maverick Vinales, een Yamaha M1 2019.Al sinds zijn eerste Grand Prix, in 2001 in de 125cc, rijdt Pedrosa voor Honda. Hij sleepte drie wereldtitels binnen (één in de 125cc en twee in de 250cc) voor hij in 2006 de overstap maakte naar de MotoGP. In die klasse werd hij nooit nummer 1, ondanks 31 zeges. Zelfs zeven zeges in het jaar 2012 bleken niet voldoende. Pedrosa kwam dat jaar uiteindelijk 18 punten tekort om Lorenzo af te schudden.Dit seizoen staat de teller voor Pedrosa, die in april nog werd geopereerd aan zijn pols, nog op nul zeges. Sterker nog: hij stond in de eerste zeven races van het seizoen nog niet één keer op het podium.Als tweede coureur in het Yamaha Petronas Team, die de plek van het vertrekkende Team Angel Nieto gaat opvullen, wordt Franco Morbidelli genoemd. De wereldkampioen in de Moto2-klasse van vorig seizoen is dit jaar bezig aan zijn eerste jaar in de Koningsklasse. Hij rijdt nu nog voor het team van Estrella Gallicia Marc VDS, dat ook gaat stoppen na dit seizoen.