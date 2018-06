MotoGP: Van 24 naar 22 coureurs in 2019

MOTORSPORT - Het deelnemersveld in de MotoGP krimpt komend seizoen. Dit jaar staan er bij elke Grand Prix 24 coureurs aan de start. Volgend seizoen zijn dat er 22.

Twee teams stoppen in de Koningsklasse: Team Angel Nieto en het Estrella Galicia Marc VDS Team. Dat laatste team gaat zich concentreren op de Moto3 en Moto2 en Team Angel Nieto zal woren overgenomen door het nieuwe project van Yamaha, in samenwerking met sponsor Petronas.Dat team zal hoogstwaarschijnlijk met Dani Pedrosa en Franco Morbidelli aan de start verschijnen in het nieuwe seizoen.Voor vijf coureurs is het (voorlopig) einde verhaal in de MotoGP: Thomas Luthi, Karel Abraham, Bradley Smith, Alvaro Bautista en Scott Redding moeten uitkijken naar een andere job.Tegenover de vijf vertrekkers staan drie nieuwkomers: Joan Mir (de nummer 6 in de WK-stand), Miquel Oliveira (de nummer 2) en Francesco Bagnaia (klassementsleider op dit moment) maken de overstap naar de MotoGP.Hieronder alle teams en coureurs voor komend seizoen, met daarbij Yamaha Petronas dat vermoedelijk dit weekend het team voor komend seizoen gaat presenteren:Marc Márquez en Jorge LorenzoValentino Rossi en Maverick ViñalesAndrea Dovizioso en Danilo PetrucciAlex Rins en Joan MirAleix Espargaró en Andrea IannoneJohann Zarco en Pol EspargaróCal Crutchlow en Takaaki NakagamiJack Miller en Francesco BagnaiaTito Rabat en Xavier SiméonMiguel Oliveira, Hafizh Syahrinen onder voorbehoud dus:Franco Morbidelli en Dani Pedrosa