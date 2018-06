Deel dit artikel:











De 'eredivisiebal' rolt voor FC Emmen De selectie van FC Emmen is begonnen aan het eerste seizoen in de eredivisie (foto: Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - FC Emmen is vanochtend begonnen aan een nu al uniek seizoen in de geschiedenis van de Drentse profclub: Een seizoen in de eredivisie.

Geschreven door Niels Dijkhuizen









Oude bekenden

Van de spelersgroep die vorig seizoen promoveerde stonden Dennis Telgenkamp, Kjell Scherpen, Peter van der Vlag, 3. Gersom Klok, Keziah Veendorp, Nick Bakker, Tim Siekman, Stef Gronsveld, Glenn Bijl, Hilal Ben Moussa, Michael Chacon, Alexander Bannink, Anco Jansen, Cas Peters en Emil Bijlsma op het veld.



Henk Bos

Ook Henk Bos trainde mee. Hij onderhandelt op dit moment nog met de clubleiding van FC Emmen en traint dus zonder handtekening. Toch verwacht de middenvelder dat er een dezer dagen wel een krabbel wordt gezet.



Oldenburger en Mannes

Kasper Oldenbruger en Jurjan Mannes, die vorig seizoen onder contract stonden bij respectievelijk FC Groningen en Cambuur, completeerden de groep. Zij mogen op De Oude Meerdijk hun conditie op peil houden.



Eerste oefenwedstrijden

De eerste oefenwedstrijd speelt FC Emmen volgende vrijdag, 6 juli tegen SVV'04 in Schoonebeek (aanvang: 19.00 uur) en een dag later wacht het duel tegen de buren van vv Emmen. Ook dat duel, op het veld van de amateurs, begint om 19.00 uur. Onder het toeziend oog van zo'n 120 toeschouwers begroette de trainersstaf van Emmen, onder leiding van Dick Lukkien, 21 spelers waarvan vier nieuwelingen: Jason Bourdouxhe (Helmond Sport), Luciano Slagveer (gehuurd van Lokeren) en Wouter Marinus (PEC Zwolle). De vierde nieuweling, Caner Cavlan die overkwam van het Turkes Boluspor, ontbrak. Hij werd vanochtend voor de tweede keer vader.Van de spelersgroep die vorig seizoen promoveerde stonden Dennis Telgenkamp, Kjell Scherpen, Peter van der Vlag, 3. Gersom Klok, Keziah Veendorp, Nick Bakker, Tim Siekman, Stef Gronsveld, Glenn Bijl, Hilal Ben Moussa, Michael Chacon, Alexander Bannink, Anco Jansen, Cas Peters en Emil Bijlsma op het veld.Ook Henk Bos trainde mee. Hij onderhandelt op dit moment nog met de clubleiding van FC Emmen en traint dus zonder handtekening. Toch verwacht de middenvelder dat er een dezer dagen wel een krabbel wordt gezet.Kasper Oldenbruger en Jurjan Mannes, die vorig seizoen onder contract stonden bij respectievelijk FC Groningen en Cambuur, completeerden de groep. Zij mogen op De Oude Meerdijk hun conditie op peil houden.De eerste oefenwedstrijd speelt FC Emmen volgende vrijdag, 6 juli tegen SVV'04 in Schoonebeek (aanvang: 19.00 uur) en een dag later wacht het duel tegen de buren van vv Emmen. Ook dat duel, op het veld van de amateurs, begint om 19.00 uur.