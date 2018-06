Waarschijnlijk wel bussen rondom TT en TT-Festival Assen

ASSEN - Qbuzz kan de bussen van en naar het TT-Circuit en het TT-Festival in Assen waarschijnlijk gewoon laten rijden. Chauffeurs die wel willen werken worden zo veel als mogelijk op die lijnen ingezet.

Woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz laat weten dat vandaag al meer dan twintig procent van de buschauffeurs zich heeft gemeld om te werken. "Normaal gesproken hebben we op een dag 350 chauffeurs aan het werk, dus er zijn genoeg om ons in ieder geval te concentreren op werk dat echt van maatschappelijk belang is", zegt Van der Mark.De woordvoerder vertelt dat er ieder jaar een groep chauffeurs is die juist graag wil werken tijdens de TT. "De TT is een bijzonder evenement en we zien ook wel wat beweging bij de chauffeurs, die dan wel willen. We zetten alles op alles om die chauffeurs zoveel mogelijk tijdens de TT te laten werken", aldus Van der Mark.Hoe de situatie er dit weekend uitziet, kon Van der Mark nog niet zeggen, al hoopt de woordvoerder wel op zoveel mogelijk chauffeurs. Van der Mark: "Het hangt er ook vanaf of FNV doorgaat met staken, want die hebben de meeste leden. CNV zegt in ieder geval na vrijdag te stoppen met staken, dus het is even afwachten."Op de eerste stakingsdag kon Qbuzz op een aantal belangrijke lijnen al wel chauffeurs inzetten. Met name routes langs scholen en ziekenhuizen hebben voor de busmaatschappij prioriteit.