Stakende chauffeurs verzamelen zich in Assen

ASSEN - Stakende chauffeurs verzamelden zich vanmorgen in de kantine van speelparadijs Ballorig in Assen. Zo'n vijftien buschauffeurs kwamen er opdagen.

De buschauffeurs staken vandaag voor betere arbeidsvoorwaarden. Ze willen onder meer extra pauzes, een hoger loon en minder werkdruk.FNV-kaderlid Rein Lieman, die bij de stakers in Assen aanwezig is, zegt dat de opkomst van de staking ongeveer tachtig procent is. "Chauffeurs zijn er echt flauw van. Het duurt te lang voordat werkgevers over de brug komen", aldus Lieman.Buschauffeur Henk Jonker sluit zich daarbij aan. "Ik ben hier uit solidariteit met mijn collega's. De loonsverhogingen duren veel te lang en als je zo lang achter het stuur zit, moet je af en toe wel een sanitaire stop maken", zegt de buschauffeur.De FNV kan volgens Lieman nog geen duidelijkheid bieden over het vervolg van de staking komend weekend of volgende week. Lieman: "Vrijdag gaan we besluiten met onze leden wat we volgende week gaan doen. Ik hoop dat de leden een duidelijke mening hebben, zodat we snel tot een beslissing kunnen komen."