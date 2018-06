Eén website voor woningzoekenden in Drenthe

ASSEN - Het wordt in de toekomst gemakkelijker een woning te zoeken en vinden in Drenthe. De acht Drentse woningcorporaties lanceren een gezamenlijke website waar al het aanbod van de provincie op te vinden is.

Op de nieuwe website kun je in de toekomst jezelf inschrijven, punten sparen, reageren en alle beschikbare woningen in Drenthe bekijken.Nu komen mensen die een huis zoeken nog terecht op de verschillende websites van de wooncorporaties om punten te sparen en aanbod te bekijken. En wie bij de ene corporatie ingeschreven staat, ziet geen woningen van andere aanbieders.Directeur Nicole Peters van Woonconcept is trots op de toekomstplannen. "Het inschrijven kost al best veel geld en een woning zoeken is erg tijdrovend. Dit plan maakt het gemakkelijker voor woningzoekenden om een huis te vinden", vertelt Peters.Bijzonder is volgens Peters dat ook de huurdersverenigingen een grote rol spelen bij de nieuwe website. "Zij hebben zich aangesloten bij ons zodat we ook door de bril van een huurder kunnen kijken. Dat is volgens mij voor het eerst in Nederland", aldus Peters.De site www.drenthehuurt.nl is inmiddels al in de lucht, maar verwijst mensen nu nog door naar de websites van de verschillende corporaties. De complete site moet in de zomer van 2019 online staan.