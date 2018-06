Hans Engels fractievoorzitter D66 in Eerste Kamer

PATERSWOLDE - Hans Engels uit Paterswolde is de nieuwe fractievoorzitter voor D66 in de Eerste Kamer.

Engels was eerder onder meer wethouder en loco-burgemeester van de voormalige gemeente Eelde. Ook was hij fractievoorzitter in de voormalige gemeente Zuidlaren en fractievoorzitter voor D66 in de Provinciale Staten van Drenthe. Sinds 2004 is Engels actief in de Eerste Kamer.Engels is daarnaast universitair hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde aan de Universiteit Leiden.