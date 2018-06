Stelling: Ik doe één keer per week boodschappen

ASSEN - Elke dag even snel langs de supermarkt, of één keer per week groots inslaan. Hoe vaak doe jij nog boodschappen?

De gewoonte om voor een hele week boodschappen te doen, lijkt zijn langste tijd te hebben gehad, schrijft de NOS Supermarkten halen sinds 2013 meer omzet uit boodschappen voor de 'korte termijn', dan uit de 'weekboodschappen'. Vooral bij mensen van boven de vijftig jaar was het massaal inslaan van boodschappen voor een hele week populair.Sla jij in één keer alle boodschappen in voor een week?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe. Gisteren was onze stelling: Buschauffeurs moeten stoppen met staken . Een meerderheid van 58 procent was het eens met die stelling. Er stemden 2.866 mensen.