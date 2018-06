Deel dit artikel:











Dit weekend in de Drentse natuur: 30 juni en 1 juli Ga samen met de boswachter op zoek naar reeën (foto: Pixabay)

Wat wil je ondernemen dit weekend? Er is keuze genoeg: wandelen, naar een festival of vogels kijken. Hieronder hebben we een selectie voor je gemaakt.





Reeënwandeling

Tijdens de schemering gaan veel dieren op zoek naar eten. De ree durft zich dan ook te laten zien. Ga zaterdagavond samen met een gids in het Dwingelderveld op zoek naar reeën. De gids weet precies wat de favoriete plekken van de ree zijn. Het zijn goede luisteraars, dus krakende kleding kun je beter thuis laten. Meer informatie vind je



Wolfestival

De brink in Diever maakt zondag plaats voor een wolfestival. Herders geven een demonstratie schapen drijven en scheren en je vindt er allerhande materialen en producten op het gebied van spinnen, vilten, weven, breien, haken, wol en wolbewerking. Meer informatie lees je



Vogels kijken

In de vogelkijkhut Diependaal zijn zondagmiddag vogelaars aanwezig die je alles kunnen vertellen over de vogels die je hier ziet. Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda