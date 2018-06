Deel dit artikel:











Rechter verbiedt openingsfeest zorgboerderij Hoeve de Klumpe Het openingsfeest van de Klumpe mag niet doorgaan (Foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

ASSEN/HOLTHONE - Het openingsfeest van de zorgboerderij Hoeve de Klumpe in Holthone (tussen Coevorden en Hardenberg) is voorlopig van de baan. Dat heeft de rechter beslist.

De Klumpe zou zich vrijdag onder de vlag van franchiseformule Wonen en Zo(rg) feestelijk presenteren, maar de eigenaren van De Klumpe besloten dit op het laatste moment op eigen titel te doen. Dat schoot de franchisegever in het verkeerde keelgat en die stapte naar de rechter.



Eerste project

Het ondernemersechtpaar Jan en Annelies Hoving stopte na twintig jaar met hun drogisterij in Coevorden en kocht twee jaar geleden de boerenhoeve op het landgoed De Groote Scheere in Holthone. Het paar sloot zich aan bij de nieuwe franchiseformule Wonen en Zo(rg). Een initiatief van Klaas Lamberink uit Coevorden en Marianne Zeinstra uit het Friese Kubaard. De formule richt zich op kleinschalige zorgbedrijven. Zorgboerderij Hoeve de Klumpe is hun eerste project.



Andere naam

Het echtpaar Hoving tekende een contract van vijf jaar. De boerderij werd verbouwd tot twaalf appartementen voor bewoners met een zorgindicatie. Nu er drie bewoners hun intrek hebben genomen, vond Hoving het tijd voor een openingsfeest. De franchisegever werd via WhatsApp verrast met dit initiatief en ook nog onder een andere naam: ‘Zorg en Woon’.



Belofte gebroken

Bij de rechter zei Hoving dat de formule niet deed wat het belooft. Zo was er geen ICT-platform, geen gezamenlijke inkoop en geen integraal handboek. Bovendien vond de zorgboerderij een vergoeding voor de formule van de franchise te hoog. Het paar besloot met deze formule te stoppen en op eigen kracht verder te gaan.



De franchisegever wist van niets. Die was volkomen overdonderd door deze nieuwe plannen. De rechter ‘vond dat het niet netjes was gegaan’ en zette een streep door het openingsfeest, op last van een dwangsom van 25.000 euro.