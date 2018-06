Emmer buschauffeurs boos op collega's die wel rijden

EMMEN - Stakende buschauffeurs in Emmen zijn verbolgen over het feit dat enkele collega's wél rijden. Na een korte bijeenkomst op het FNV-kantoor vertrokken vijftien stakers naar het station van Emmen om hun ongenoegen te uiten.

Tussen twee ronkende motoren wachten de stakende buschauffeurs op de chauffeurs die wel rijden."We willen laten zien dat wij staken. Ik vind het dan ook heel jammer dat zij niet het werk neerleggen. We zijn er helemaal flauw van", zo laat een buschauffeur weten. Hij wil zijn naam niet zeggen.De man die met veel lawaai zijn motor laat knallen vertelt: "Wij willen deze collega's motiveren om ook het werk neer te leggen morgen en overmorgen. Maar ik denk niet dat ze het doen."Om half elf rijdt er een Qbuzz het Emmer station op. "Topper!", roept iemand cynisch. Een andere staker staat te applaudisseren. De chauffeur van de bus negeert de gebaren en rijdt onbewogen verder.De stakende buschauffeurs blijven morgen en overmorgen thuis, net zo strijdvaardig als vandaag. Want het gaat om belangrijke zaken vinden ze."We willen een signaal afgeven dat de huidige rijtijden niet reëel zijn. De mensen op het hoofdkantoor kunnen vanachter hun laptop elk gewenst moment een plasje doen. Wij moeten het vier uur lang ophouden. Daarnaast strijden we ook voor loonsverhoging."De stakende buschauffeurs zeggen nog even te blijven op het station, daarna gaan ze naar huis.