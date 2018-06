Zoek het uit! - Was er in 1926 wel een programmaboekje van de TT, en zo ja: waar is dat dan?

ASSEN - Voor deze Zoek het Uit! blijven we dicht bij huis. Vragensteller Jos Duinkerken heeft namelijk een vraag over de TT. En waar kun je die nou beter beantwoorden dan in het TT-museum in het atrium van RTV Drenthe?

Duinkerken is geen onbekende van de TT. Hij is onder meer een van de initiatiefnemers van de Tour de TT. Toch is er iets waar hij al jaren naar op zoek is: "Ik heb het programmaboekje van de allereerste TT van 1925. En ook van 1927 tot heden zijn er boekjes. Maar ik heb geen flauw idee of er in 1926 wel een programmaboekje is uitgegeven. En als dat boekje er is, waar is het dan? Ik zou hem heel graag zien en willen hebben voor het TT-archief."Tussen alle spullen in het TT-museum ligt het programmaboekje van 1926 in ieder geval niet. Onze zoektocht brengt ons naar Egbert Braakman. Hij is jarenlang chef bureau van de TT en is een wandelende encyclopedie wat betreft de motorraces in Assen.Braakman kent het mysterie van het ontbrekende programmaboekje van 1926. "In 1972 viel het mij ook op dat er geen boekje van '26 in het archief zat. Destijds is er wel een boekje uitgebracht, maar in beperkte oplage. De programmaboekjes waren dan ook razendsnel uitverkocht. We hebben toen een advertentie in de krant geplaatst en daar kwam een reactie op van iemand uit de buurt van Amsterdam. Hij had een boekje! Dus ik ben die kant op gegaan."Maar de eigenaar van het boekje wil het onder geen beding afstaan en met z'n tweeën gaan ze daarom naar de kopieerwinkel om het exemplaar te kopiëren. Braakman heeft zijn kopie meegenomen naar het TT-museum en haalt het tevoorschijn. Duinkerken glundert ervan: eindelijk ziet hij het programmaboekje van 1926.Opvallend is dat beide heren elkaar kennen. "Maar ik wist helemaal niet dat jij op zoek was naar dit boekje!", zegt Braakman lachend. "Dat heb je me nooit verteld." Duinkerken valt vooral de voorkant van het boekje op. "Het is dezelfde voorpagina als het boekje van 1925, alleen de datum is aangepast."Wel is het een veel dikker boekje: er staan zo'n honderd pagina's in. Met z'n tweeën bladeren ze door het boekje en halen herinneringen op. "Kijk, het kostte toen maar dertig cent en nadruk is verboden. Nou daar heb ik me niet helemaal aan gehouden", zegt Braakman grappend. Maar één ding weten we zeker: Het boekje gaat nog een keer gekopieerd worden, maar nu door Duinkerken.De heren zijn trouwens nog wel op zoek naar een origineel exemplaar. Dus heb je een origineel programmaboekje van de TT van 1926 of weet je hoe we daar aan kunnen komen? Laat het ons dan weten.Het TT-museum is nog tot en met vrijdag geopend en is gratis te bezoeken.Heb je meer informatie? Ben jij ook ergens naar op zoek? Of wil je iets graag weten? Stuur zelf je vraag in en wie weet, zoeken wij het voor je uit!