Lening leidt tot hennepkwekerij in Hoogeveen: 120 uur werkstraf Met de hennepplantage wilde de man een lening afbetalen (Foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een 40-jarige Hoogevener moet een werkstraf van 120 uur uitvoeren voor het hebben van een hennepkwekerij in zijn woning.

De man hoopte door middel van de kwekerij zijn schulden te kunnen afbetalen.



'Geleend van Marokkanen'

Eind maart 2016 kwam er bij de politie een melding over een hennepgeur binnen. Deze bleek uit de woning van de 40-jarige Hoogevener te komen. In twee ruimtes in zijn huis werden in totaal 362 hennepplanten aangetroffen.



De man vertelde in de rechtbank geld te hebben geleend van een ‘groep Marokkanen’. Hij wilde zijn schulden afbetalen. De mannen legden in zijn woning de kwekerij aan en de Hoogevener gaf de planten water.



Vordering niet-ontvankelijk

De rechter veroordeelde de man tot een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De vordering van ruim 7.500 euro van de netwerkbeheerder verklaarde zij niet-ontvankelijk, onder meer omdat er meer dagen stroom gerekend is, dan de kwekerij actief was.