Geen werkstraf, maar vrijspraak voor Zuidwoldiger De rechter sprak de man vrij (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

VEENINGEN - Een 30-jarige man uit Zuidwolde is door de rechtbank in Assen vrijgesproken van mishandeling van een man tijdens een feest van het paardensportevenement CH de Wolden in Veeningen.

Volgens het slachtoffer kreeg hij tijdens het feest in juli vorig jaar een kopstoot, waarbij hij zijn neus brak. Toen hij daarna zijn telefoon pakte om een foto te maken van zijn belager, kreeg hij verschillende klappen op zijn achterhoofd. Door wie, weet hij niet.



De Zuidwoldiger beweerde in de Asser rechtbank geen kopstoot te hebben gegeven, maar de man te hebben weggeduwd. “Hij was dronken en gedroeg zich provocerend”, verklaarde hij.



Niet mee in eis

De officier van justitie vond mishandeling bewezen en eiste een werkstraf van 120 uur. De rechter ging hier niet in mee en sprak de 30-jarige man vrij. “Dat er een handgemeen is geweest, is wel duidelijk, maar ik heb niet de volledige overtuiging dat u het was. Dat er geen medische verklaring van het slachtoffer is, zit me ook niet lekker.”



Daarnaast heeft het slachtoffer verklaard dat de broer van de Zuidwoldiger zijn telefoon wilde afpakken. Deze broer bleek niet op het feest te zijn geweest.