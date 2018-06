Hoe wil jij dat het Zuiderpark in Hoogeveen eruit gaat zien?

Het Zuiderpark in Hoogeveen wordt groener. En dat is niet alleen een voordeel voor de mensen, maar ook voor insecten, bijen en vlinders. Maar hoe moet dat er precies uitzien? IVN Hoogeveen vraagt aan de buren van het park om mee te denken.

Het park is een geliefde plek om te spelen, te wandelen en te sporten. Onlangs is er een jeu-de-boules baan aangelegd, dus naast tafeltennissen, hardlopen en basketballen kun je er sinds kort ook jeu-de-boules spelen.Nu is het tijd om het groen in het park aan te pakken. Hierdoor wordt het park aantrekkelijker voor de bezoekers, maar zeker ook voor de vlinders, bijen en andere insecten die voedsel en onderdak zoeken.Samen met Landschapsbeheer Drenthe en buurtbeheer van de gemeente Hoogeveen wil IVN Hoogeveen bomen en struiken planten, bloemrijke plekken inzaaien en nestgelegenheid voor insecten creëren. Heb jij creatieve ideeën voor de ontwikkeling van het Zuiderpark? Neem dan contact op met Sylvia Kamman van buurtbeheer via s.kamman@dewoldenhoooeveen.nl.