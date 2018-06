Emmen komt handen tekort voor bestrijding eikenprocessierups

EMMEN - De gemeente Emmen zet de komende tijd extra personeel in om de eikenprocessierups te bestrijden.

Bij de gemeente komen momenteel veel meldingen over de eikenprocessierups binnen. "Er zijn veel meer nesten dan voorgaande jaren"', zegt een woordvoerder.Landelijk zijn er ook meer nesten dan voorgaande jaren. Zo zijn er in de gemeente Coevorden sinds eind mei 1434 nesten verwijderd.Om de bomen waar de rups in zit, wordt een rood-wit lint gedaan totdat het nest is verwijderd.Emmen geeft prioriteit aan de plekken waar veel mensen komen zoals scholen, speeltuinen, fietspaden en winkelcentra. De haren van de rups veroorzaken klachten zoals jeuk, huiduitslag en kunnen ook irritatie aan luchtwegen en de ogen veroorzaken. Het advies luidt dan ook om uit de buurt te blijven van de locaties waar de rupsen zijn gesignaleerd.