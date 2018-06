Deel dit artikel:











Appartementen Oldersheem in Nieuw-Amsterdam worden omgebouwd Woonzorglocatie Oldersheem in Nieuw-Amsterdam (foto: Tangenborgh)

NIEUW-AMSTERDAM - De appartementen van woonzorglocatie Oldersheem in Nieuw-Amsterdam worden aangepakt. De huidige zorgappartementen, 57 in totaal, worden omgebouwd tot 27 grotere appartementen.

Woningcorporatie Lefier en Zorggroep Tangenborgh vinden dat de oude appartementen uit 1985 niet meer aan de huidige eisen voldoen. De nieuwe appartementen worden twee keer zo groot als de huidige.



Vaker leeg

"Het gaat nu nog om een klassiek woon-zorgcentrum, met één woon-slaapkamer, badkamer en kleine hal met keuken. Dat voldoet niet meer", vertelt een woordvoerder van Tangenborgh. "In de nieuwe plannen gaan we van twee kamers één maken. Het worden volwaardige appartementen. Als de vraag verandert, kunnen we het ook nog verhuren als sociale huurwoningen, dus zonder indicatie."



Een van de aanleidingen om de appartementen in Oldersheem nu te verbouwen, is de terugloop van het aantal bewoners. "We hebben vaak een lege kamer. Op dit moment staan er zo'n dertig leeg. Mensen krijgen minder snel een indicatie, dat was vroeger veel makkelijker."