Dit is jullie TT-soundtrack voor 2018

ASSEN - De stemmen zijn geteld. Jullie ultieme TT-hit is bekend. De eer gaat naar Oerend Hard van Normaal. "Het ultieme motornummer", volgens een van onze stemmers.

Het nummer over Bertus en Tinus kreeg met afstand de meeste stemmen. Motorcycle Man van Saxon, Born to be Wild van Steppenwolf en The Boys are Back in Town van Thin Lizzy volgen op gepaste afstand. Naar de TT van The Chaps maakt de top 5 compleet.De volledige top 10 kun je in deze Youtube-afspeellijst beluisteren . In onze Spotify-lijst vind je alle nummers die een stem kregen én op Spotify te vinden zijn. Lekker voor als je onderweg bent naar het circuit.Ook Lammert uut Zweel - Hen de TT kreeg veel stemmen. Die geven we bij deze een eervolle vermelding, omdat het niet om een lied gaat, maar om een cabaretstuk van ruim een kwartier.