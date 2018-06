Nagengast en Van der Tuuk Nederlands kampioen tijdrijden

WIELRENNEN - Het was een topdag voor Drenthe bij het Nederlands kampioenschap tijdrijden in Bergen op Zoom. Fleur Nagengast uit Beilen pakte de Nederlandse titel bij de vrouwelijke eliterenners zonder contract.

"Ik ben heel tevreden met dit resultaat", glundert Nagengast. "Met een tijd van 36.04 minuten op het parcours van 26 kilometer was dit het best mogelijke, denk ik." De jonge wielrenner deed voor het eerst mee aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden. "Veldrijden blijft mijn hoofddoel, maar dit smaakt wel naar meer."Axel van der Tuuk uit Assen werd Nederlands kampioen bij de junioren. Hij kan een glimlach niet onderdrukken. "Ik ben heel tevreden. De rit ging goed." Van der Tuuk legde het parcours in 32.39 minuten af. "Het was een mooi traject. Maar ja, dat zegt vast elke kampioen."Hoe de toekomst er uit ziet voor de 18-jarige Van der Tuuk, weet hij nog niet helemaal. Hij wil eerst naar Spanje voor een etappekoers voor jongeren in z'n leeftijdscategorie. "Maar aan het eind van het seizoen wil ik ook naar het WK in Oostenrijk. Ik voel me topfit."De rood-wit-blauwe trui bij de elite-vrouwen ging naar Ellen van Dijk. Zij legde het parcours van 25 kilometer af in een tijd van 33 minuten en 15 seconden. De wedstrijd bij de mannen is nog bezig.