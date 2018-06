Maandenlang priegelwerk afgerond: social sofa's in Nieuw-Amsterdam onthuld

NIEUW-AMSTERDAM - Met tientallen vrijwilligers werd de afgelopen maanden geplakt, geplakt en nog eens geplakt: duizenden mozaïeksteentjes kregen een plek op twee bankjes in Nieuw-Amsterdam.

Vanavond werden de twee social sofa's, zoals de bankjes worden genoemd, feestelijk onthuld. Ze staan voor het Van Gogh Huis, middenin het tweelingdorp, op de grens van Veenoord en Nieuw-Amsterdam.Het idee ervoor kwam van Rosemarie Vos uit Nieuw-Amsterdam. Zij zag elders in Nederland een bank die was bedekt met mozaïek en dat leek haar ook mooi voor het vernieuwde centrum van haar woonplaats. Het werden er twee.Kunstenares en plaatsgenote Ina Davids was meteen enthousiast. Zij inventariseerde in het dorp wat voor afbeeldingen erop moesten komen. De keuze viel op kenmerkende dingen voor het tweelingdorp, zoals het hoofd van Van Gogh en de molen.Een ontwerpbedrijf tekende de afbeeldingen op de bankjes en daarna begon het monnikenwerk: de steentjes op de sofa's plakken. Een sociaal gebeuren in een oude bedrijfshal in Nieuw-Amsterdam met zo'n 45 vrijwilligers. Daarmee doen de bankjes hun naam eer aan: het was een sociaal gebeuren, al die uren samen plakken.Het tweede sociale aspect zit hem in het gebruik van de bankjes: ze vormen een nieuwe ontmoetingsplek in het tweelingdorp.