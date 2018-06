Slapen tijdens de TT: Van kartonnen tent tot luxe container

ASSEN - Het is een groot contrast op TT-camping Stadsbroek in Assen. Aan de ene kant van het terrein staan containers met 'luxe' hotelkamers, aan de andere kant kunnen bezoekers slapen in kartonnen tenten. Vandaag werd de camping goedgekeurd en konden de eerste bezoekers het terrein op.

Jos Kingma van de TT-camping Stadsbroek zet de laatste tent op. Binnen tien minuten is hij klaar. ''Ze staan vrij vlot. Het past allemaal precies in elkaar waardoor ze goed dicht zijn." Volgens Kingma zijn de tenten donker en stevig. "En ze kunnen tegen een buitje."De kartonnen tenten bieden uitkomst voor motorrijders. "Ze hoeven alleen een slaapzak en luchtbed mee te nemen." Naast gemakkelijk zijn de tenten ook goed voor het milieu. Na de TT lieten veel bezoekers meegenomen tenten staan, vertelt Kingma. Met de kartonnen tenten is dit anders: "Na de TT worden de tenten opgehaald en gerecycled".De luxe kampeerder kan aan de andere kant van het terrein terecht. Hier kunnen gasten kamperen in stijl. "Het is een hotelkamer in het klein, inclusief handdoekjes. Verder zijn ze van alle gemakken voorzien," aldus Kingma "Een mooi opgemaakt bed met een stevig matras er in."