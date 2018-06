Deel dit artikel:











Esdal College Emmen trekt archieven open: 'Heel indrukwekkend' Een rapportkaart van een Joodse leerling (foto: Janet Oortwjin) Guido Abuys en Mickey Bakker in het archief (foto: Janet Oortwijn)

EMMEN - Het Esdal College in Emmen heeft een bijzondere ontdekking gedaan. In het archief in de kelder van het vakcollege aan de Weerdingerstraat zijn onder meer rapportkaarten gevonden van Joodse leerlingen.

Geschreven door Janet Oortwijn

"We hebben de kaarten gevonden van leerlingen die gedeporteerd zijn naar concentratiekampen", zegt onderwijsassistent Mickey Bakker van het Esdal College. "Dat vind ik heel indrukwekkend."



Het is ook de eerste keer dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork rapportkaarten van Joodse leerlingen onder ogen krijgt. "Scholen hoeven niet perse een archief aan te leggen of te bewaren", zegt conservator Guido Abuys. "Dus vaak zijn dat soort bestanden er niet."



"Voor ons is het een bevestiging dat de leerlingen hebben bestaan", vervolgt Abuys. "Ik ga dan gelijk denken: Wat is er gebeurd? Hebben ze ondergedoken gezeten en in Kamp Westerbork gezeten? En wanneer dan en hoe lang? We zouden graag goede scans van de kaarten willen hebben."



Dat gaat Abuys uitzoeken aan de hand van de database. Voor de rest gaat het Esdal College verder het archief doorzoeken, waar gegevens vanaf 1926 tot het heden in bewaard zijn.



"Over twee jaar gaan we verhuizen, dus vandaar dat we hier bezig zijn", zegt Bakker. "Ik vind geschiedenis heel erg leuk en heb nu ook even de taak gekregen om dit op te ruimen. Ik ben hier wel dagelijks te vinden. Hier kwam verder nooit iemand."



Een deel van het archief gaat ook naar het Gemeentearchief van Emmen. "Zij waren heel enthousiast en wij zijn blij dat het op de goede plekken terecht komt."