Voorwaardelijke beëindiging van dwangverpleging Assenaar die in 1996 roofmoord pleegde

ASSEN - De dwangverpleging voor de man die in 1996 een Assenaar met messteken om het leven bracht, wordt voorwaardelijk beëindigd. De tbs van de inmiddels 40-jarige man werd in april nog met een jaar verlengd.

Ook toen boog de rechtbank zich over het verzoek om de dwangverpleging voorwaardelijk te beëindigen. Er lag echter nog geen zogenoemd 'maatregelrapport' van de reclassering, met daarin de mogelijkheden voor en de voorwaarden van een beëindiging. Dit rapport ligt er nu wel en is positief.De man bracht op 18-jarige leeftijd de 54-jarige Jacob Bijmolt om het leven in zijn woning aan de Troelstralaan in Assen. Dat deed hij samen met zijn vriendin. Het tweetal was op zoek naar geld, maar vond in de woning niet meer dan 70 gulden.In 1997 werd de Assenaar voor moord veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De dwangverpleging wordt nu omgezet naar tbs met voorwaarden. Dit betekent dat de man meer vrijheden krijgt, maar wel onder strikte voorwaarden. De man woont in een instelling voor beschermd wonen. Daar woont hij begeleidt, maar zelfstandig. Ook heeft hij werk.