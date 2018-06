Man bouwt nest na om buizerdjong van dood te redden

In het Drents-Friese Wold ontfermt Kees van der Klauw zich over een buizerdjong dat uit zijn nest is gevallen. Hij vond het jong op de grond onder aan de boom waarin het nest van de ouders zich bevindt.

Van der Klauw heeft op gevoel een nest gebouwd voor de jonge buizerd, in de boom naast de boom met het nest van zijn ouders. "Rondom de boomstam onder het nest heb ik plastic bevestigd zodat de boommarter er niet langs kan. Over het nest hangen takken zodat het jong beschut zit voor andere roofvogels zoals de havik."Van der Klauw heeft advies gevraagd aan roofvogeldeskundige Rob Bijlsma en zegt dat dit een uitstekende oplossing is. Jonge dieren uit de roofvogelopvang overleven het vaak niet omdat zij niet leren jagen van hun ouders. In dit geval zijn de ouders er nog en zodra het jong kan vliegen, gaat het terug naar zijn ouders. Maar dat duurt nog een week of drie. Tot die tijd brengt Van der Klauw 's ochtends en 's avonds dode muizen naar het tijdelijke nest.Het jong is tussen de zes en acht weken oud. Hoe oud precies is moeilijk te zeggen door de moeizame start van de kleine buizerd. De ouders lieten wel muizen voor hem achter toen hij eenmaal op de grond zat, maar daar kon hij nog niets mee. Dus misschien is het aan de kleine kant voor zijn leeftijd. Inmiddels weet het echter wel raad met de muizen die Van der Klauw langs brengt.Hij heeft zijn kennissenkring ingeschakeld om zoveel mogelijk muizen te verzamelen. "Het liefst neem ik ze direct mee want mijn vrouw wil ze niet in de koelkast." De komende weken heeft hij in ieder geval nog twee keer per dag een afspraak met het buizerdjong.