Iedere Drent moet zaken op agenda Provinciale Staten kunnen zetten CU-statenlid Roy Pruisscher en Miriam Gommer van de Jongerenraad Coevorden (Foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) Miriam Gommer van de Jongerenraad Coevorden spreekt in Provinciale Staten Foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

ASSEN - Provinciale Staten willen dat elke Drent van 16 jaar of ouder straks mede kan bepalen wat er op de agenda van het provinciebestuur komt. Zo'n soort mogelijkheid is er nu ook al (burgerinitiatief), maar die is hopeloos ingewikkeld en geldt pas vanaf 18 jaar.

Geschreven door Serge Vinkenvkleugel

De Staten zijn grotendeels dus voor een modernisering, alleen VVD en CDA zijn tegen.



CDA valt over naam 'agenderingsrecht'

VVD ziet er niks in, volgens statenlid Gea Weerts weten de inwoners van Drenthe haar partij prima te vinden als een probleem onder de aandacht van de provinciale politiek moet komen; en andersom. Het CDA heeft moeite met de naam 'agenderingsrecht', omdat het in het Burgerlijk Wetboek ook een andere functie heeft. En het CDA wil zelf graag wat te zeggen houden over wat er wel en niet op de provinciale agenda komt.



Maar het woord agenderingsrecht is voor initiatiefnemer en statenlid Roy Pruisischer precies wat het is: je kunt iets op de agenda van Provinciale Staten zetten. GroenLinks riep het CDA op om met een betere naam te komen en dan wel voor de regeling te stemmen.



Jongerenraad Coevorden: Staten doe dit!

Alle andere partijen zijn al voor en juichen de leeftijdsverlaging van 18 naar 16 jaar toe. De Jongerenraad Coevorden was naar de Statenvergadering gekomen om te pleiten voor de nieuwe regeling. De Jongerenraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) de gemeenteraad van Coevorden. Daardoor komen er onderwerpen die jongeren belangrijk vinden aan de orde in de gemeenteraad. Zulke onderwerpen zijn er ook in Provinciale Staten hield Miriam Gommers van de Jongerenraad de staten. Ze noemde openbaar vervoer voor scholieren en studenten als voorbeeld en riep de Drentse politiek op om de verlaging van 18 naar 16 jaar vooral te steunen.



Hoe ziet het nieuwe voorstel voor het agenderingsrecht er uit?

- elke Drent kan een onderwerp op de agenda van provinciale staten zetten

- daar moeten minimaal 400 andere Drenten dat steunen (is nu nog 500)

- leeftijd om iets op de agenda te zetten gaat van 18 naar 16 jaar

- de regeling wordt eenvoudiger gemaakt

- indienen moet digitaal mogelijk worden (tot nu kan indienen alleen op papier)



Provinciale Staten besluiten op 11 juli over het nieuwe agenderingsrecht.