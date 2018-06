TT van de toekomst: elektrische motoren?

MOTORSPORT - Zondag rijden de ronkende motoren weer over het TT circuit. Maar hoe lang nog? Volgend jaar wordt ook begonnen met een grand prix voor elektrische motoren, de MotoE.

In Nederland rijden al veel mensen in een elektrische auto. Nu zijn de elektrische motoren ook in opkomst. Zaterdag nam oud-250cc-coureur Jaap Hoogeveen de proef op de som en ging een testrit maken met een E-motor op het TT Circuit. Hoogeveen was aangenaam verrast: "Het was meer plezier dan ik had gedacht. Mooie stuureigenschappen, mooie acceleratie, rijdt soepel. Maar het is totaal anders dan benzinemotoren. Je hoeft niet meer te schakelen of te koppelen, dat is wel even wennen."Volgend jaar organiseert Dorna ook een aantal grand prix's voor elektrische motoren. Of ook Assen wordt aangedaan is nog niet bekend, maar Hoogeveen stelt zich beschikbaar als coureur. "Ik zou graag nog een paar rondjes willen rijden."