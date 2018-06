Omwonenden in Wijster: We verwachten dat de stank nóg erger wordt

WIJSTER/DRIJBER - RIKA Greenpark B.V. wil op het Energie Transitie Park (ETP) in Wijster een vergister voor kippenmest neerzetten. Omwonende vrezen dat de mestvergister voor veel stank gaat zorgen en dat de stankproblemen in de omgeving daardoor erger worden.

Gisteravond hield RIKA Greenpark B.V. een informatieavond voor omwonende, waar het nieuwe plan van de vergister werd getoond. Er werd daar, volgens omwonenden, vooral gepraat over de positieve onderdelen van het plan. De kritiek kwam vanaf de zijlijn. De bewoners zijn namelijk bang dat met de komst van de nieuwe vergister hetzelfde gaat gebeuren als wat er met de komst van Noblesse is ontstaan: stank."We verwachten niet alleen dat de geschiedenis zich herhaalt, we denken dat de stank nóg erger wordt. Immers één plus één is twee”, zegt omwonende Henk Fikkert uit Wijster. Jaren hebben omwonenden en de Stichting Veilig ETP zich ingezet om de stankoverlast te verhelpen. Maar volgens Fikkert tevergeefs. "We zitten nog steeds in de stank en worden nog steeds met onze klachten niet serieus genomen."Mark van Seventer van RIKA Greenpark snapt de angst van de omwonenden. "Het is hier in het verleden fout gegaan en dichtbij gelegen omwonenden zijn begrijpelijk kritisch, maar het gaat bij vergisting over hele andere processen dan om het verwerken van slachtafval." Van Seventer zegt bewust maatregelen te hebben genomen om niet voor stank overlast te zorgen. Zo wordt de vergisting binnenin het gebouw gedaan en zorgt dat daardoor dat gassen minder snel vrijkomen en er meer controle over is.Toch kan Van Seventer niet garanderen dat er nooit stankoverlast zal zijn. "Bij het laden en het lossen van de mest is het risico het grootste dat er lucht vrijkomt. Maar wij proberen zeker om goede buren te zijn."De omwonenden zeggen een zienswijze voor het plan in te dienen. De kans dat er een nieuwe overkoepelende stichting ontstaat die de strijd tegen de bedrijven aangaat, is niet erg aannemelijk.Bijna een jaar geleden gooide Stichting Veilig ETP, die zich inzette voor het tegengaan van de stank, het bijltje erbij neer. De strijd had volgens hun geen zin meer. Jarno Frenken van de voormalige stichting ziet een jaar later ondanks nieuwe angst, een herstart niet zitten. "Ik ben bang dat er weer heel veel energie in gaat zitten maar dat de situatie wederom niet zal veranderen." Maar er zich bij neerleggen doet hij voorlopig niet. "Mocht er toch iets op gang komen, dan zal ik zeker vanaf een positie op de achtergrond meedoen."RIKA Greenpark B.V. wil in 2019 starten met de bouw van de mestvergister zodat ze in 2020 kunnen beginnen met de productie.