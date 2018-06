'Drenthe moet voorlopig zelf opruimen drugsafval betalen'

ASSEN - Zolang het Rijk niet mee wil betalen aan het opruimen van gedumpt drugsafval moet Drenthe dat zelf maar doen. Dat willen Provinciale Staten op voorstel van de ChristenUnie.

Gedeputeerde Henk Jumelet zegde toe met een tijdelijke oplossing te komen maar blijft in gevecht met Den Haag voor een regeling voor het opruimen van drugsafval.Het dumpen van afval van laboratoria van synthetische drugs is i n Drenthe nog niet zo erg als in Brabant en Gelderland maar neemt wel toe. CU-fractievoorzitter Bernadette van den Berg: "Dat afval is gevaarlijk voor mensen maar ook voor de natuur. We willen niet dat grondeigenaren zelf met dat spul aan de sjouw gaan omdat er geen goede financiering voor het opruimen is."Gedeputeerde Henk Jumelet is dat met haar eens, maar is samen met de andere provincies nog in gevecht met Den Haag over de financiering van het opruimen. "Er was een regeling en we willen dat het Rijk die door zet. Maar Den Haag vindt het een verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten. Er is nu een idee om met landelijk geld uit de Plukze-wetgeving het opruimen te financieren, dus indirect een soort de vervuiler betaalt."Dat vindt Van den Berg een mooi principe, maar vaak zijn de dumpers van het chemische drugsafval niet te achterhalen en kun je dus ook hun crimineel verdiende geld niet afpakken.Van den Berg wil daarom dat de provincie Drenthe zelf geld beschikbaar stelt of een regeling maakt zolang het Rijk en de provincies nog stoeien over de vraag wie het opruimen van het drugsafval moet betalen. Jumelet voelt niet voor een aparte regeling maar zegde wel toe met een voorstel voor Drentse financiering te komen.