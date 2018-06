Rijdende popschool breidt verder uit in Zuidoost-Drenthe

EMMEN - De Rijdende Popschool breidt verder uit in Drenthe. Op vier verschillende plekken in Zuidoost-Drenthe wil de rijdende muziekschool starten.

De popschool heeft daarom 15.000 euro subsidie van de gemeente Emmen gekregen.Sinds vorig jaar april is de popschool actief in het dorpshuis in Zandpol. Nu willen Zwartemeer, Schoonebeek, Erica en Nieuw-Amsterdam/Veenoord daarbij aanhaken.De naam zegt het al: de muziekschool rijdt in een busje vol met instrumenten de verschillende dorpen af en geeft les aan kinderen in dorpshuizen of scholen. Hierin wordt samen opgetrokken met het Breder Overleg Kleine Dorpen (BOKD)."Het voordeel is dat je niet kilometers lang in de auto hoeft te zitten voor muziekles en dat je niet op een zolderkamertje met boeken hoeft te oefenen. De muziekschool komt langs en je speelt gelijk mee in een band op alle instrumenten", zei directeur Niels Steenstra eerder.