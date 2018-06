Qbuzz: Bussen rijden tijdens TT-weekend

ASSEN - De bussen rondom Assen rijden tijdens het TT-weekend van donderdagavond 28 juni tot en met zondag 1 juli.

Dat meldt vervoersmaatschappij Qbuzz op haar website.Er hebben zich voldoende werkwillige chauffeurs gemeld om al het evenementenvervoer te laten rijden volgens de dienstregeling . Hieronder een overzicht van de lijnenLijn 1 rijdt vanaf vrijdagmorgen tot en met zondagavond extra vaak en ook ’s nachts, minimaal twee keer per uur. Op deze lijn kan er, naast de reguliere vervoersbewijzen, ook gereisd worden met een 5-Euro Evenementenkaartje. Deze is te koop bij de buschauffeur.Op vrijdag en zaterdag rijdt er een extra lijn 2 tussen het station en halte Camping Witterzomer. Ook in lijn 2 kan er gereisd worden met een 5-Euro Evenementenkaartje.Op zaterdag en zondag rijdt lijn 3 in plaats van lijn 1 de route tussen het station en Marsdijk.Van donderdag tot en met zondag rijdt lijn 20 extra vaak, ook ’s nachts.Lijn 21 rijdt op zondagochtend 1 juli extra ritten.Op donderdagavond en nacht rijdt lijn 22 twee keer per uur, op vrijdag en zaterdag rijdt lijn 22 ’s avonds en ‘s nachts vier keer per uur en op zondag één keer per uur.Van donderdag tot en met zaterdag rijdt deze extra lijn ’s avonds en ’s nachts twee keer per uur.Van donderdag tot en met zondag rijdt lijn 50 minimaal één keer per uur.Lijn 419 rijdt donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht extra vaak.Van donderdagnacht tot en met zondag rijdt lijn 110 ’s avonds en ’s nachts extra vaak.