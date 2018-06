'Het is vijf over twaalf voor sportvereniging Annen'

ANNEN - "Het is niet vijf voor, maar vijf over twaalf. Er moet nu iets gebeuren, anders houdt SV Annen op te bestaan." Het zijn harde woorden die interim-voorzitter Marius Sandker uitspreekt. "Maar er moet gewoonweg iets gebeuren."

SV Annen bestaat 85 jaar en heeft een rijke historie. "Het is een club die altijd middenin de samenleving stond", memoreert Sandker. "Een plek voor iedereen, van jong tot oud. We zijn wat dat betreft levensloopbestendig. Maar we komen vrijwilligers tekort."En wat SV Annen ook doet, de juiste poppetjes op de juiste plek krijgen, lukt niet. "We zoeken op verschillende manieren mensen voor de organisatie. Van voorzitter tot leden van de jeugdcommissie. Waarom het niet lukt om ze te vinden? Mensen zijn druk, hebben weinig tijd. Veel mensen zijn ook bang voor de tijdsdruk van de functies. Deels is dat terecht, maar deels ook niet."De club is van oudsher een gymclub, maar er wordt tegenwoordig meer georganiseerd. Zo is er een volleybal-afdeling en kunnen ouderen bewegingslessen volgen. SV Annen telt zo'n 165 leden. "Het ledental is al een tijd stabiel, daar ligt het probleem niet. Het gaat om vrijwilligers in bestuurlijke functies", aldus de 49-jarige interim-voorzitter.Het is nu einde van het seizoen voor SV Annen, maar dat betekent niet dat er uitgerust kan worden. "Als er wat gebeurt, moet dat nu gebeuren zodat we klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Het is nu of nooit."Volgende week dinsdag is er een algemene ledenvergadering. Sandker hoopt dat er dan een structurele oplossing komt.