Deel dit artikel:











In beeld: TT Balloon Festival Ballonnen op het TT Balloon Festival in Assen (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Luchtballonnen in allerlei soorten en maten gingen vanavond de lucht in tijdens het TT Balloon Festival in Assen.





Duizenden toeschouwers kwamen op het kleurrijke spektakel af. RTV Drenthe-fotograaf Kim Stellingwerf was er ook. Zij maakte de onderstaande foto's.