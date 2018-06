Dick Lukkien na emotionele zomer: Verdriet moet nog een plekje krijgen

VOETBAL - Afleiding in moeilijke tijden is altijd fijn. Wat dat betreft was FC Emmen-trainer Dick Lukkien blij dat hij vanochtend weer op het veld stond voor de eerste training van het nieuwe seizoen. De oefenmeester uit Veendam beleefde een bizarre periode, want amper een week na de promotie met FC Emmen overleed zijn vader. "In een week tijd ging het van totale euforie naar enorme verdriet."

De eredivisiebal rolt in Emmen

"Dat verdriet is nog steeds groot", vervolgt de succesvolle oefenmeester. "Ik moet het nog een plekje geven, maar dat heeft tijd nodig. De ene dag heb ik het ook makkelijker dan de andere, maar gelukkig heb ik veel steun aan mijn vrienden en familie."Lukkien begroette vanochtend op de training 28 spelers (waaronder een aantal jeugdspelers). Van de vier nieuwelingen ontbrak Caner Cavlan, die vanochtend voor de tweede keer vader is geworden. Jason Bourdouxhe, Wouter Marinus en Luciano Slagveer waren er wel."Ik ben zeer content met hun komst, zoals ik zeer tevreden ben over de spelers die zijn gebleven. Nu richten we onze pijlen op een spits en een centrale verdediger. Op dit moment zijn we met meerdere spelers in gesprek. Natuurlijk hoop ik dat ze er snel bij zijn, want de manier waarop we willen spelen vergt wel enige afstemming. Hoe vaker we dingen kunnen trainen, hoe beter het is. Aan de andere kant moeten we ons ook niet overhaasten."Natuurlijk hoort en leest Lukkien ook de analyses over zijn ploeg. De 'kenners' zijn vrij eensluidend: FC Emmen is degradatiekandidaat nummer 1. Lukkien wil daar echter niets van weten en heeft voor ogen hoe hij handhaving kan bewerkstelligen. "Iedereen weet hoe ons succes tot stand is gekomen. Dat is door hard en veel te trainen. We hebben een idee erin gepompt. Nu we eredivisie gaan spelen zullen we een nog beter idee moeten hebben. We zullen nog fitter moeten zijn en nog harder voor elkaar willen werken. Doen we dat, dan denk ik dat we komend seizoen kunnen overleven."Lukkien vervolgt: "Misschien is dat wel niet het goede woord. We moeten gewoon maximaal presteren en dan denk ik dat ons rechtstreeks kunnen handhaven. Of ik voor plek 15 teken? Nee, dat heb ik vaker gezegd. Je moet nooit ergens voor tekenen... alhoewel, oké ik teken voor plek 15!"