Balloon Festival trekt ruim 12.000 bezoekers Grote belangstelling voor TT Balloon Festival (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Meer dan 12.000 toeschouwers kwamen vanavond naar het Balloon Festival op het TT circuit om naar bijzondere ballonnen te kijken of om een vaart te maken.

Geschreven door Josien Feitsma

Van Garfield tot een ufo, je kon vanavond vele verschillende ballonnen bewonderen bij het Balloon Festival. Zoveel zelfs dat het Assense recordaantal ballonnen is verbroken. "Het was een schitterend gezicht. Uiteindelijk zijn er toch wel zo'n 25 ballonnen de lucht in gegaan en dat is een record voor Assen", licht Harke Groenveld van de organisatie toe.



Te donker

Toch gingen niet alle bijzondere ballonnen de lucht in. De Van Gogh, de Aardbei en de Superbike bleven tot teleurstelling van de bezoekers aan de grond. "Het was gewoon te donker. De ballonnen hadden nog wel omhoog kunnen gaan, maar dan was er een vaart geweest van tien minuten, dan nog een weiland in de buurt zoeken om te landen en dan nog in het donker de spullen inpakken. Dat is voor de mensen die in zo'n mandje zitten niet leuk meer," legt Groenveld uit.



Aardbei

Ballonvaarder Jeroen Koskamp wilde het risico niet nemen. "Mijn ervaring met ballonvaren is eigenlijk nog te weinig dat ik geen passagiers mee wil nemen bij zulke windsnelheden. Daarom heb ik besloten de ballon plat te gooien." Omstanders konden de Aardbei nog wel bekijken, want voor de show pompte Koskamp er nog wat lucht in.



Janet Smit en haar schoonmoeder van bijna 80 jaar oud mochten vanavond mee de lucht in. Ze hadden de advertentie gezien op Facebook en besloten zich op te geven. "Ik vind het leuk om nog een keer mee te maken, ik ben bijna 80 jaar maar nog jong genoeg van geest."



Volgend jaar hoopt Groenveld op nog meer verschillende ballonnen. "Bij het evenement dat we op zondag zouden houden, maar dat door het slechte weer is verplaatst, hadden we 32 ingecalculeerd die omhoog zouden gaan. Daar gaan we er weer voor." Het succes van vanavond ziet hij als voorbode voor de rest van het weekend. "Als dit de opzet is voor de TT, dan hebben wij er wel zin in en dan belooft het echt een geweldige week te worden."