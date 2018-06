Eeuwenoude traditie met schaapskudde Exloo wordt voorlopig moeilijk: 'Voortbestaan in gevaar'

EXLOO - De eeuwenoude traditie in Exloo met het lopen van de schaapskudde blijft voorlopig opgeschort.

Die mededeling deed voorzitter Frans Schouten van stichting Schaapskudde Exloo vanavond tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis. Daar kwamen zo'n vijftig inwoners van Exloo op af.De Stichting Schaapskudde Exloo besloot in mei om te stoppen met de dagelijkse wandeling van de schaapskooi naar de hei en weer terug. De reden hiervoor was dat de wandeling niet meer veilig genoeg zou zijn omdat sommige automobilisten niet meer wilden wachten tot de kudde gepasseerd was. Ook klaagden omwonenden over grazende schapen in hun tuin.De inwoners kwamen bijeen om te praten over het probleem. Zij zien namelijk graag dat de traditie terugkomt en wijten de problemen aan de capaciteiten van de herder haar honden."Normaal was er nooit een probleem met de kudde en nu wel", riep een inwoonster. "Nu worden wij afgeschilderd als agressieve buurtbewoners, terwijl dat echt niet zo is."Schouten vertelde erg tevreden te zijn over herder Monique Tielen. "De kudde ziet er echt beter uit dan ooit." Wel erkent het bestuur dat het qua coaching van de herder als het gaat om hoeden van de kudde beter kan, net als de samenwerking met de honden. Het bestuur heeft toegezegd daar aan te gaan werken met de herder.Buurtbewoners boden vrijwilligerswerk aan en bijvoorbeeld hulp bij het regelen van het verkeer als de kudde het dorp door moet. "Ik ben blij verrast met de suggesties", zegt Schouten, die allerlei verwijten naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Zoals het niet luisteren naar de inwoners. "We hebben de avond misschien verkeerd ingestoken door er te hard in te gaan."Naast de eeuwenoude tradities, zijn er meer zorgen bij de kudde. "Dit is een onderdeel ervan. We hebben geld nodig anders kunnen we over twee jaar stoppen", vertelt de voorzitter. "We willen de herder volgens cao gaan betalen, dus er moet geld bij. Ze verdient nu veertig procent van het minimumloon. Daarnaast moet de kooi groot onderhoud hebben."De gemeente Borger-Odoorn is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kooi. "Maar bij ons druipt het geld ook niet van het plafond af", zegt wethouder Albert Trip. "We zijn de afgelopen jaren niet zo rijk geweest en hebben moeten bezuinigen. Maar er komt wat meer ruimte dus we gaan opnieuw in gesprek." Ook de gemeente wil de traditie niet zomaar verloren laten gaan. "Ook gaan we kijken wat we met betrekking tot het verkeer kunnen."Ook voor de Dorpsraad is de traditie belangrijk. "Dat moet echt blijven, vinden wij. Ik heb de suggestie gedaan van misschien twee of drie keer per week lopen", zegt voorzitter Wil Luchjenbroers. "Misschien is zeven dagen wat veel. Ik hoop echt dat ze wat met de suggesties gaan doen.""We sluiten niet uit dat we ooit weer gaan lopen, maar het is nu geen optie", besluit Schouten.