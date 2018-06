FC Emmen-spelers starten voorbereiding met goed gevoel

VOETBAL - De kop is er af voor de spelers van FC Emmen. Gisteren trainde de selectie van de kersverse eredivisionist voor het eerst. Ondanks dat een spits nog onbreekt en ook een centrale verdediger hoog op het wensenlijstje staat is het gevoel bij de spelers nu al goed. "Handhaven is mogelijk. Anders waren veel spelers hier nu niet geweest en ik ook niet", aldus de van PEC Zwolle overgekomen Wouter Marinus.

Er speelt wel wat, maar ik ga ervan uit dat ik het komend seizoen gewoon hier speel. Anco Jansen, middenvelder FC Emmen die een clausule in zijn contract heeft

ADO uit, altijd lastig. Dennis Telgenkamp, keeper FC Emmen

Dick Lukkien na emotionele zomer: Verdriet moet nog een plekje krijgen

De 'eredivisiebal' rolt voor FC Emmen

De middenvelder uit Zuidwolde was toch wel met wat gezonde spanning naar Emmen gereden, maar voelde zich al snel op z'n gemak op De Oude Meerdijk. De middenvelder kijkt vanzelfsprekend heel erg uit naar de confrontatie tegen zijn oude club PEC Zwolle. "Ja klopt, die wedstrijden staan wel met rood omcirkeld. Maar de andere duels ook hoor. Ik wil gewoon bewijzen dat ik een eredivisiespeler ben."Anco Jansen is één van de vier selectiespelers die de afgelopen weken vader werden. "Het lijkt allemaal knap gepland zo in de zomerstop, maar ik kan je verzekeren dat dat bij ons niet het geval was. Wel grappig trouwens dat het allemaal meisjes zijn geworden. Het gaat overigens heel goed."De aanvallende middenvelder, die in de promotiewedstrijd tegen Sparta een belangrijk aandeel had in de zege, kijkt uit naar het nieuwe seizoen. "Het zal niet gemakkelijk worden en we zullen meer wedstrijden gaan verliezen dan vorig seizoen het geval was, maar dan moeten we niet raar gaan doen. We zullen, net als vorig seizoen, een plan moeten hebben en ons daaraan houden. Plek 15? Ja, dat is het streven en alles daarboven natuurlijk."Een persoonlijk doel heeft Jansen niet echt. "Natuurlijk wil ik elke wedstrijd het maximale laten zien, maar ik heb niet het idee dat ik iemand iets moet bewijzen en mezelf ook niet. Ik deel het teambelang en dat is heel simpel: handhaven in de eredivisie."Jansen kwam in het voorjaar een nieuw contract overeen met FC Emmen voor de duur van twee jaar, maar liet daarin wel een clausule opnemen. Voor een lucratief aanbod vanuit het buitenland mag Jansen transfervrij vertrekken. "Er speelt wel wat, maar ik ga ervan uit dat ik het komend seizoen hier ga spelen."De captain van vorig jaar, Dennis Telgenkamp, moest in zijn vakantie over een lange adem beschikken. De doelman kwam er maar niet uit met de clubleiding van FC Emmen. "Maar gelukkig zijn alle plooien op tijd glad gestreken en sta ik hier weer", aldus de routinier die het afgelopen seizoen tien keer de nul wist te houden. "Natuurlijk hoort de voorbereiding erbij, maar ik begin liever vandaag dan morgen aan de competitie. Ik sta te popelen."FC Emmen start het seizoen in Den Haag. "ADO uit, altijd lastig", lacht Telgenkamp. "Maar als je heel realistisch bent moeten we daar misschien gelijk al stunten in de wetenschap dat we daarna thuis tegen AZ spelen en de week erop naar Ajax moeten. Maar verrassingen zijn er altijd. Vorig seizoen verloor Ajax volgens mij bij Heracles. We zien het wel. Ik hoop gewoon op een mooi seizoen."