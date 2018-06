Pedrosa bij pre-event persconferentie: Is handtekening bij Yamaha Petronas gezet?

MOTORSPORT - De nummer 11 in de WK-stand van de MotoGP is normaliter niet iemand die acte de présence geeft in een pre-event persconferentie. Dat het vanmiddag in Assen wel het geval is lijkt een verklaarbare reden te hebben, een reden waarover al weken wordt gespeculeerd. Dani Pedrosa ontvouwt vanmiddag naar alle waarschijnlijkheid zijn toekomstplannen.

