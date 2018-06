Pedrosa schuift aan in pre-event persconferentie: is handtekening bij Yamaha Petronas gezet?

MOTORSPORT - De nummer 11 in de WK-stand van de MotoGP is normaliter niet iemand die acte de présence geeft in een pre-event persconferentie. Dat het vanmiddag in Assen wel het geval is lijkt een verklaarbare reden te hebben, een reden waarover al weken wordt gespeculeerd. Dani Pedrosa ontvouwt vanmiddag naar alle waarschijnlijkheid zijn toekomstplannen.

Volgens motorsportwebsite, MCN, is de handtekening van de Spanjaard onder een contract van het nieuwe Yamaha Petronas team al gezet.Ook Franco Morbidelli wordt nadrukkelijk met dit team in verband gebracht.Pedrosa moet na dertien seizoen vertrekken bij het Repsol Honda GP-Team. De Spaanse routinier, die in de Koningsklasse nog nooit in Assen wist te winnen, behoort tot het meubilair bij de Japanse motorfabrikant. Ook in het begin van zijn GP-loopbaan, vanaf 2001 in de 125cc en later in de 250cc, reed hij voor Honda. Slechts één keer won hij in Assen. Dat was op een 125cc-machine in 2002.