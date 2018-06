Uitzendchauffeurs in het nauw gedreven door staking

ASSEN - Buschauffeurs die werken op uitzendbasis voelen zich in het nauw gedreven door de stakingen. Volgens FNV-kaderlid Rein Lieman worden deze chauffeurs met een nulurencontract de dupe van het conflict tussen werkgevers en werknemers.

"Dit is een kwetsbare groep chauffeurs. Mensen met zo'n soort contract krijgen geen uitkering, en als ze niet rijden ook geen geld. Geen werk betekent geen inkomsten. Je ziet dan ook dat dit de chauffeurs zijn die nu nog steeds rijden, tijdens de staking", aldus Rein Lieman.De FNV-man is niet blij met deze ontwikkeling. "Wij hebben een brief van Qbuzz gekregen met daarin de regels rond de staking. Wij houden ons daar keurig aan, maar zijzelf dus niet. Uitzendkrachten zouden niet ingezet worden tijdens de staking, en nu zien we tot onze verbazing dat vooral uitzendkrachten toch rijden."Behalve dat deze chauffeurs brood op de plank willen hebben en daardoor toch rijden, speelt er meer, volgens Lieman: "Het is de bedoeling dat de chauffeurs met een nulurencontract uiteindelijk doorstromen naar het vaste korps van chauffeurs. nu voelen ze zich in het nauw gedreven, 'krijg ik nog wel een vaste baan, als ik ga staken?' vragen ze zich af".Dat het niet gelukt is om het busvervoer volledig plat te leggen, vindt Lieman jammer. "Maar dat is de democratische wereld. Ieder zijn eigen keus." Ook de confrontatie tussen het stakende en het werkwillende personeel van de busmaatschappij ziet de vakbondsman als iets wat nu eenmaal gebeurt. "Dat hou je overal, dat kun je niet voor wezen. Ja, we hebben er alle begrip voor dat mensen wel gaan werken. We juichen dit soort acties ook niet toe. Na de staking moeten we met elkaar verder, en dan zijn het dezelfde collega's aan de tafel."Hoewel niet bekend is hoe lang de staking nog gaat duren, is vrijdag een belangrijke dag. Dan gaan de bonden overleggen over hoe nu verder, dat doen ze op twee verschillende locaties in Utrecht. Lieman: "Dan kijken hoe we verder gaan en wat de resultaten zijn. De bussen rijden misschien zaterdag wel weer, maar dat kan ook per plaats verschillen."Wie naar de TT in Assen wil, heeft geluk. Qbuzz meldt op haar website dat de bussen van donderdagavond 28 juni tot en met zondag 1 juli wel rijden. Er hebben zich voldoende werkwillige chauffeurs gemeld om al het evenementenvervoer te laten rijden volgens de dienstregeling.