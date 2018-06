Onverwachte staking bij metaalbedrijf in Emmen

EMMEN - Werknemers van metaalbedrijf Prysmian Draka in Emmen leggen onverwachts opnieuw het werk neer. Vorige week werd er ook al gestaakt.

Deze onaangekondigde staking is volgens Bart Plaatje van vakbond FNV het resultaat van onenigheid over werktijden. Eerder zou het omstreden 3-ploegen-systeem zijn omgezet naar een 5-ploegen-systeem, naar tevredenheid van de werknemers.Maar omdat er nu onenigheid is over de beloning die hiertegenover staat, heeft het bedrijf volgens Plaatje het rooster van de ene op de andere dag weer teruggezet naar een 3-ploegen-systeem. "Er werd gezegd dat ze de beloning maar met de vakbonden moesten regelen. Daar waren ze het niet mee eens, en nu is het rooster van de ene op de andere dag teruggezet. Alle werktijden zijn weer op de schop."Deze plotselinge wijziging in de werktijden zorgt voor problemen voor bijvoorbeeld werknemers die gebruikmaken van kinderopvang. "Was het rooster net gewijzigd, en dus de kinderopvangtijden ook, moet het nu ineens weer teruggedraaid worden. Dat gaat niet zomaar, de mensen zijn echt erg boos", zegt Plaatje.Volgens de vakbondsman staan er de hele dag stakende werknemers aan de poort van het bedrijf, om onder de neus van de directie te protesteren.