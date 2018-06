Stelling: Ik heb medelijden met Duitsland na hun uitschakeling

ASSEN - Het is 'schluss' voor de Duitsers in Rusland. Die Mannschaft verloor gisteren met 2-0 van Zuid-Korea en is uitgeschakeld op het WK voetbal.

Behalve van Zuid-Korea verloren de Duitsers in de poule ook al van Mexico. Tegen Zweden wisten ze 'op z'n Duits', in de laatste minuut, nog een overwinning uit het vuur te slepen. Nu is het dus toch over voor de wereldkampioen.Uit ons onderzoekje vlak voor het WK bleek dat we in Drenthe vooral België steunen, maar dat Duitsland ook op onze sympathie kan rekenen . Betekent dat, dat we nu ook medelijden hebben met de Duitsers? Of lach je in je vuistje na hun uitschakeling?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging onze stelling over de boodschappen. We vroegen of je één keer per week boodschappen doet, of dat je meerdere keren per week een bezoekje aan de supermarkt brengt. De stemmen daarover waren verdeeld. Ruim 51 procent doet één keer per week boodschappen. Er werd 2.772 keer gestemd.