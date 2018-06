Deel dit artikel:











Tijgermug duikt op in Hardenberg De tijgermug is opgedoken in Hardenberg (foto: ANP / Lex van Lieshout)

HARDENBERG - De Aziatische tijgermug is weer gesignaleerd in Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in mei en juni de mug ontdekt in Hardenberg.





De Aziatische tijgermug vormt een bedreiging voor de gezondheid. De mug kan in sommige gevallen gevaarlijke ziekten zoals de zikakoorts en de knokkelkoorts overbrengen.



Vorig jaar dook de tijgermug ook op in Hardenberg. In augustus werd de mug ook gevonden in Assen. Het is niet bekend waar in Hardenberg de mug is gevonden, meldt RTV Oost De Aziatische tijgermug vormt een bedreiging voor de gezondheid. De mug kan in sommige gevallen gevaarlijke ziekten zoals de zikakoorts en de knokkelkoorts overbrengen.Vorig jaar dook de tijgermug ook op in Hardenberg. In augustus werd de mug ook gevonden in Assen.